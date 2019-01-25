Италия: самый длинный кот в мире стал звездой в Сети
Кот породы мейнкун по кличке Баривель, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная среди кошек, стал звездой в Сети.
Животное длиной 120 см живет в Италии у Чинзии Тиннирелло и Эдгара Скандурра.
«Несмотря на свои размеры, шокирующие людей, он у нас немного стеснительный», — заявляют хозяева кота.
Баривель больше всего любит лежать, кушать и еще кататься в коляске, удивляя прохожих, пишет iz.ru.
13 января в интернете начал набирать популярность ролик, на котором запечатлен кот, который делает массаж сам себе.