Италия: самый длинный кот в мире стал звездой в Сети

Пятница, 25 Январь 2019 Италия Италия

Италия: самый длинный кот в мире стал звездой в Сети

Кот породы мейнкун по кличке Баривель, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная среди кошек, стал звездой в Сети.

Животное длиной 120 см живет в Италии у Чинзии Тиннирелло и Эдгара Скандурра.

«Несмотря на свои размеры, шокирующие людей, он у нас немного стеснительный», — заявляют хозяева кота.

Баривель больше всего любит лежать, кушать и еще кататься в коляске, удивляя прохожих, пишет iz.ru.

13 января в интернете начал набирать популярность ролик, на котором запечатлен кот, который делает массаж сам себе.

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