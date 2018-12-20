Италия: самый стильный календарь представили в Милане

Четверг, 20 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: самый стильный календарь представили в Милане

Итальянский шинный гигант Pirelli представил новый календарь на 2019 год.

Впервые фирменный календарь вышел аж в 1964 году. С тех пор для него снялись крупнейшие мировые звезды: Синди Кроуфорд, Хайди Клум, Кейт Мосс, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс и другие. Для работы над календарем приглашают лучших фотографов и стилистов.

В этом году фотографом для издания стал Альберт Уотсон, а снялись актрисы Летиция Каста и Джулия Гарнер, балерина из США Мисти Копленд и популярная модель Джиджи Хадид. Также в новой фотосерии приняли участие российский артист балета Сергей Полунин, модель Астрид Эйка, дизайнер Александр Ван и танцор Кельвин Ройал III.

Темой календаря стали грезы и сновидения в кинематографическом стиле, пишет amic.ru.

Стоит отметить, такой календарь нельзя купить — его дарят важным партнерам компании.

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