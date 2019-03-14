Италия: Санта-Лучия-ди-Пьяве приглашает на ярмарку пива

Фестиваль Mastro Birraio пройдет здесь уже в восьмой раз и ежегодно собирает лучших пивоваров со всей Европы. В этом году ярмарка будет проходить каждые выходные с 29 марта по 14 апреля, пишет napoli1.com.

Как сообщает Оnlinetur.ru, фестиваль будет разделен на три части, каждая из которых будет посвящена определенным производителям. Так, в первый уикэнд с 29 по 31 марта посетители смогут попробовать продукцию пивоваренных заводов со всей Италии. Черезнеделю, с 5 по 7 апреля пройдет ярмарка пива местного производства региона Венето. Самым масштабным будет третий этап - с 12 по 14 апреля, когда будут представлены главные марки европейского пиа, от ирландского до чешского.

При этом, фестиваль имеет и большую культурную и гастрономическую программу. Гостей ожидает шоу на трех сценах с выступлением музыкантов и уличных артистов, бесплатные мастер-классы, после которых вы станете идеальными дегустаторами пива, розыгрыши призов и многое другое.