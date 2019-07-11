Италия: сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий сборной России Никита Саламатов на седьмой минуте, пишет regnum.ru.

В полуфинале турнира российские футболисты сыграют со сборной Бразилии. Матч пройдёт 12 июля. Во втором полуфинале встретятся команды Италии и Японии.

Напомним, летняя Универсиада-2019 проходит в Неаполе с 3 по 14 июля.