Италия: сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады
Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирландии в матче ¼ финала Универсиады-2019.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий сборной России Никита Саламатов на седьмой минуте, пишет regnum.ru.
В полуфинале турнира российские футболисты сыграют со сборной Бразилии. Матч пройдёт 12 июля. Во втором полуфинале встретятся команды Италии и Японии.
Напомним, летняя Универсиада-2019 проходит в Неаполе с 3 по 14 июля.