Италия: Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

Американская спортсменка продолжает восстановления после рождения дочери и не готова участвовать в грунтовом турнире в Риме, который состоится на следующей неделе, пишет gazeta.ru.

Ранее она провела турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и ранее планировала вернуться в WTA-тур на этой неделе в Мадриде.