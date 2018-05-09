Италия: Серена Уильямс снялась с турнира в Риме
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сможет принять участие в турнире Женской теннисной организации (WTA) в Риме.
Американская спортсменка продолжает восстановления после рождения дочери и не готова участвовать в грунтовом турнире в Риме, который состоится на следующей неделе, пишет gazeta.ru.
Ранее она провела турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и ранее планировала вернуться в WTA-тур на этой неделе в Мадриде.
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