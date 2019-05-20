Италия: шесть человек арестованы за незаконную продажу паспортов

Понедельник, 20 Май 2019 Италия Италия

Италия: шесть человек арестованы за незаконную продажу паспортов

Злоумышленники успели выдать 1500 паспортов без законных оснований.

Правоохранительные органы Италии арестовали в Риме шесть человек по обвинению в незаконной продаже паспортов нелегальным мигрантам, передает Il Primato Nazionale в понедельник, 20 мая.

Всего по делу проходят подозреваемыми 19 человек. По данным правоохранительных органов, злоумышленники, один из которых работал в МВД страны, успели выдать до 1500 паспортов без законных на то оснований, пишет regnum.ru.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 135 тысяч евро наличными.

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