Италия: школьники будут ходить в масках

Воскресенье, 23 Август 2020 Италия Италия

Италия: школьники будут ходить в масках

Итальянских школьников старше шести лет обяжут носить маски

Все учащиеся итальянских школ старше шести лет должны будут находиться на занятиях в медицинских масках, такое решение было принято на заседании профильного технического комитета .
Снимать маски можно будет только во время ответа на вопрос преподавателя.
Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер - от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений.

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