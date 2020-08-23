Италия: школьники будут ходить в масках
Итальянских школьников старше шести лет обяжут носить маски
Все учащиеся итальянских школ старше шести лет должны будут находиться на занятиях в медицинских масках, такое решение было принято на заседании профильного технического комитета .
Снимать маски можно будет только во время ответа на вопрос преподавателя.
Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер - от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений.