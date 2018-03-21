Италия: шотландцы искупались в фонтане Треви

Фанаты были одеты в килты. Долгое время полицейские не могли заставить их вылезти из воды.

В итоге болельщики покинули фонтан. Теперь каждому из них придется заплатить 900 евро, пишет euromag.ru.

Считается, что если встать спиной к фонтану и бросить в него монетку, обязательно вернешься в Рим. Бросок монеты в фонтан принес городу 1,4 млн евро годового дохода. Оставленные туристами деньги поступили международной католической благотворительной организации Caritas и пойдут на благотворительность.