Италия: Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Шубенков пробежал дистанцию за 13,26 секунды.

Вторым финишировал британский спортсмен Эндрю Поцци, его результат составил 13,29 секунды. Замкнул тройку Антонио Алкана из ЮАР, пробежавший за 13,30 секунды, пишет regnum.ru.

Отметим, что Шубенков является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».