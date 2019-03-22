Италия: Си Цзиньпин прибыл с визитом в Рим

Пятница, 22 Март 2019 Италия Италия

Италия: Си Цзиньпин прибыл с визитом в Рим

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с двухдневным визитом в Италию.

Борт Air China с политиком и его супругой Пэн Лиюань приземлился в римском аэропорту «Фьюмичино». Посещение Апеннинского полуострова значится первым в европейском турне китайского лидера, пишет news.ru.

В Италии лидеру КНР предстоит встретиться с президентом республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также председателями обеих палат парламента Италии. Особое внимание будет уделено подписанию меморандума о взаимопонимании в рамках инициативы «Один пояс, один путь» о преодоление препятствий для торговли и инвестиций, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Минфин США принял решение о введении санкций за сотрудничество с КНДР в отношении нескольких китайских компаний, писал News.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья