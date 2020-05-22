Италия: Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 км

Об этом 22 мая сообщает местное издание La Nuova Sicilia.

По данным издания, данная деятельность была замечена на так называемом юго-восточном Новом кратере вулкана, образовавшемся в 2007 году.

Также указывается, что вулкан проявлял активность в течение трех часов, которая затем начала спадать, а облако с выбросами вулкана рассеялось в юго-западном направлении, пишет regnum.ru.

Отметим, последний раз вулкан Этан проявлял активность в конце апреле текущего года, когда кроме пепла и дыма из его кратера вытекли лавовые потоки.