Италия: Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 км

Пятница, 22 Май 2020 Италия Италия

Италия: Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 км

Вулкан Этна, который проснулся на Сицилии в конце апреля текущего года, вновь проявил активность, выбросив в ночь на 22 мая в небо столб пепла с дымом на высоту 4,5 км.

Об этом 22 мая сообщает местное издание La Nuova Sicilia.

По данным издания, данная деятельность была замечена на так называемом юго-восточном Новом кратере вулкана, образовавшемся в 2007 году.

Также указывается, что вулкан проявлял активность в течение трех часов, которая затем начала спадать, а облако с выбросами вулкана рассеялось в юго-западном направлении, пишет regnum.ru.

Отметим, последний раз вулкан Этан проявлял активность в конце апреле текущего года, когда кроме пепла и дыма из его кратера вытекли лавовые потоки.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)