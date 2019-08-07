Италия: Сиена готовится к традиционному палио

Его правила частично зафиксированы уже в текстах 1644 года, когда состоялось первое конное состязание. Палио проводится дважды в год: 2 июля и 16 августа, и каждый раз ему предшествуют традиционные торжества и пробные соревнования, начинающиеся за четыре дня до главного состязания.

Сиена в пределах древней городской стены разделена на 17 районов – контрад.

Контрадой также называют жителей, рожденных и проживающих на ее территории. У сиенских районов симпатичная топонимика: Орел, Гусеница, Улитка, Сова, Дракон, Жираф, Дикобраз, Единорог, Волчица, Раковина, Гусыня, Волна, Пантера, Лес, Черепаха, Башня и Вальдимонтоне. У каждой контрады есть свои отличительные цвета и свой символ, пишет euromag.ru.

Дважды в год контрады бросают друг другу вызов, чтобы помериться силой в конных скачках: 2 июля в честь Мадонны ди Провенцано и 16 августа в честь Мадонны дель’Ассунта (Успения Девы Марии). Скачки проходят на Пьяцца-дель-Кампо, и в них участвуют по десять контрад. Один из наиболее красочных моментов праздника – историческое шествие, участники которого представляют соревнующиеся контрады и городские власти старинного Сиенского государства. «Палио» – название не только скачек, но и расписного шелкового знамени, которое вручают в награду району-победителю.