Италия: сложнее всего найти работу женщинам и молодежи

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: сложнее всего найти работу женщинам и молодежи

Женщинам в Италии сложнее найти работу, чем мужчинам, а гражданам в возрасте до 35 лет — сложнее, чем гражданам старше 50 лет.

Уровень безработицы среди женщин несколько выше, чем уровень «мужской» безработицы, уровень же «молодежной» безработицы превышает показатели в отношении граждан старше 50 лет почти в три раза, пишет regnum.ru.

Общий уровень безработицы в Италии составляет в настоящее время 9,8%. По этому показателю страна занимает третье (с конца) место в ЕС после Греции и Испании. Средний в Евросоюзе уровень безработицы — 8,2%.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)