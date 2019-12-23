Италия: сложнее всего найти работу женщинам и молодежи

Уровень безработицы среди женщин несколько выше, чем уровень «мужской» безработицы, уровень же «молодежной» безработицы превышает показатели в отношении граждан старше 50 лет почти в три раза, пишет regnum.ru.

Общий уровень безработицы в Италии составляет в настоящее время 9,8%. По этому показателю страна занимает третье (с конца) место в ЕС после Греции и Испании. Средний в Евросоюзе уровень безработицы — 8,2%.