Италия: смарт-четки создали в Ватикане

Гаджет будет подключен к приложению, которое поможет верующим выучить молитву. И чтобы его активировать, достаточно будет перекреститься.

Новые "умные" четки подключается к онлайн-приложению, которое позволяет выучить и произносить традиционную католическую молитву инновационным способом, что, как полагают в Ватикане, особо придется по душе молодежи.

Электронный розарий состоит из десяти четок, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным чипом, в котором хранятся все технологические данные, связанные с приложением.

После покупки и активации четок пользователь имеет возможность выбирать между чтением молитв традиционным способом, перебирая четки, или воспользоваться электронным помощником (различные типы тематических молитв в приложении будут обновляться каждый год), пишет euromag.ru.

Как только верующий начинает молиться, "умные" четки следят за словами молитвы и показывают их в приложении на экране планшета или смартфона.

Click To Pray eRosary – именно так называются четки – можно использовать как браслет; система активируется, как только пользователь крестится.

Четки синхронизируются с бесплатным одноименным приложением, которое позволяет получить доступ к аудиогиду, эксклюзивным изображениям и персонализированному молитвенному контенту.