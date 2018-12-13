Италия согласилась понизить дефицит бюджета

"Нам удалось получить некоторые финансовые ресурсы, и мы используем их в этих переговорах. Мы смогли опуститься с 2,4% до 2,04%", - заявил он после встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Трансляция пресс-подхода велась на youtube-канале правительства. По словам премьера, предложение итальянской стороны "позволяет нам сказать, что мы не предаем доверие граждан и уважаем принятые обязательства", пишет РИА Новости.

Так, в частности, в обновленном проекте бюджета должны остаться планы по введению пособия для малоимущих и безработных, которое Рим представляет как безусловный базовый доход, и введению так называемой пенсионной "квоты 100", при которой право выхода на пенсию будет иметь гражданин, возраст и трудовой стаж которого в сумме достигли 100 лет. "Я работаю, чтобы избежать процедуры (введения санкционного механизма – ред.)", - сказал Конте, отметив плодотворность и конструктивность диалога с ЕС.

На прошлой неделе Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. ЕК 21 ноября отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.