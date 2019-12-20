Италия сократила расходы на закупку энергии на 3 млрд евро

Пятница, 20 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия сократила расходы на закупку энергии на 3 млрд евро

В 2019 года расходы Италии на закупку источников энергии разных видов за рубежом составят 39,6 млрд евро.

Об этом передает информагентство ANSA в четверг, 19 декабря, со ссылкой на исследование национального нефтяного союза.

В сравнении с 2018 годом показатель снизится на 7,4% (на 3,2 млрд евро) ввиду как снижения котировок, так и снижения объемов закупок, пишет regnum.ru.

В 2020 году расходы Италии на закупку энергии за рубежом несколько вырастут и составят от 40 до 42 млрд евро, полагаю эксперты.

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