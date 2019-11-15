Италия: сопрано из Грузии выступит в финале Tour Music Fest в Риме

Проживающая в Италии грузинская оперная певица Нина (Нуки) Царелашвили (сопрано) вошла в финал европейского музыкального конкурса Tour Music Fest 2019 — имена финалистов опубликованы на официальном сайте конкурса.

Tour Music Fest — престижный музыкальный конкурс, который проводится среди исполнителей разных жанров из стран Европы. Участников вокального состязания отбирают в результате 6-месячного кастинга, пишет sputnik-georgia.ru.

Цель конкурса — поддержка и продвижение талантливых исполнителей Европы. Победители в каждой из семи категорий становятся обладателями денежного приза в размере 10 тысяч евро или могут отправиться в международное турне.

Прослушивание исполнителей состоялось в Риме. В полуфинале Нина Царелашвили исполнила арию Мими из оперы Джакомо Пуччини "Богема", которая является одной из самых исполняемых в мире. Грузинская певица с самого начала выступления завоевала симпатию членов жюри и без особых усилий смогла попасть в число лидеров.

Финал конкурса Tour Music Fest, в котором грузинка принимает участие в категории "Опера", запланирован на 24 декабря в столице Италии.

Нине Царелашвили 35 лет. В начале своей вокальной карьеры она больше тяготела к эстрадному жанру. В 2005 году на сцене Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили состоялся ее дебют в амплуа оперной певицы.