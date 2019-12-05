Италия: состояние рухнувшего в Генуе моста не контролировали

Четверг, 05 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: состояние рухнувшего в Генуе моста не контролировали

Сотрудники компаний, управлявших платной магистралью через генуэзский мост Моранди, не проводили никаких необходимых работ.

Об этом заявили в среду, 4 декабря, руководители трибунала по расследованию обрушения моста.

Никакого контроля за состоянием моста не осуществлялось, частные компании таким образом хотели сэкономить на дорогостоящих проверках, полагают в трибунале, пишет regnum.ru.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. Следствие считает виновными руководителей и сотрудников частных компаний, отвечавших за эксплуатацию виадука, которые не вели необходимых профилактических работ и не контролировали ситуацию.

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