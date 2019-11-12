Италия: Спаллетти может стать главным тренером «Фиорентины»

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: Спаллетти может стать главным тренером «Фиорентины»

Итальянский тренер Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину».

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство «Фиорентины» проявляет интерес к Спаллетти и может уволить нынешнего главного тренера Винченцо Монтеллу из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, после окончания сезона 2018/19 Спаллетти был отстранён от должности главного тренера миланского «Интера», пишет regnum.ru.

Ранее он работал с такими командами, как петербургский «Зенит», а также итальянские «Интер», «Рома», «Удинезе», «Сампдория».

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