Италия: Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

Сообщается, что экс-наставник «Зенита» является первым кандидатом в списке американского миллиардера Рокко Коммиссо, который в ближайшее время может быть объявлен новым владельцем клуба. Также в числе возможных сменщиков Монтеллы называются экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и бывший наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Италии Спаллетти завоевал с «Интером» путевку в Лигу чемпионов, однако по окончании сезона был уволен с должности главного тренера.

«Фиорентина» в минувшем сезоне серии А остановилась на 16-м месте.