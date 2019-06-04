Италия: Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

Вторник, 04 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Спаллетти может возглавить «Фиорентину»

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может заменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера «Фиорентины».

Сообщается, что экс-наставник «Зенита» является первым кандидатом в списке американского миллиардера Рокко Коммиссо, который в ближайшее время может быть объявлен новым владельцем клуба. Также в числе возможных сменщиков Монтеллы называются экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и бывший наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Италии Спаллетти завоевал с «Интером» путевку в Лигу чемпионов, однако по окончании сезона был уволен с должности главного тренера.

«Фиорентина» в минувшем сезоне серии А остановилась на 16-м месте. 

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