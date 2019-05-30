Италия: Спаллетти покинул пост главного тренера "Интера"

Четверг, 30 Май 2019 Италия Италия

Италия: Спаллетти покинул пост главного тренера

Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер".

Об этом сообщается в микроблоге миланской команды в Twitter.

Спаллетти, знакомый российским болельщикам по работе с петербургским "Зенитом", возглавил "Интер" в 2017 году. По итогам чемпионата Италии миланский клуб под руководством Спаллетти стал четвертым и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что основными претендентами на пост главного тренера "Интера" являются Антонио Конте и Жозе Моуринью.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья