Италия: Спаллетти покинул пост главного тренера "Интера"

Об этом сообщается в микроблоге миланской команды в Twitter.

Спаллетти, знакомый российским болельщикам по работе с петербургским "Зенитом", возглавил "Интер" в 2017 году. По итогам чемпионата Италии миланский клуб под руководством Спаллетти стал четвертым и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что основными претендентами на пост главного тренера "Интера" являются Антонио Конте и Жозе Моуринью.