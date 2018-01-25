Италия: «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Торино»

По информации источника, туринский клуб готов расстаться с форвардом за 12 млн евро. Первоначальное предложение «Спартака» о покупке Ляича за 10 млн евро было отклонено, передает gazeta.ru.

В текущем сезоне чемпионата Италии 25-летний нападающий принял участие в 16 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Наполи» Никола Максимович пройдет медосмотр в «Спартаке».