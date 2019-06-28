Италия: стадион Сан-Сиро в Милане оказался под угрозой сноса

Эта новость вызвала удивление, учитывая, что именно Милан был накануне выбран столицей зимней Олимпиады-2026.

Стадион "Сан-Сиро" возведен в 1925 году и дважды реконструировался. Планируется, что снос будет произведен после того, как играющие на нем клубы "Милан" и "Интер" достроят свои арены. Как ожидается, это произойдет к сезону-2022/23, пишет rg.ru.

"У нас будет новый "Сан-Сиро" неподалеку от старого. Старый стадион будет снесен, а на его месте появятся новые постройки", - цитирует слова президента "Милана" Паоло Скарони Sky Sport. Информацию подтвердил и генеральный директор "Интера" Алессандро Антонелло.

Решение о сносе принималось с трудом. Руководство "Милана" и "Интера" до последнего момента рассматривали вариант реконструкции. Однако возведение нового стадиона с раздвижной крышей и выдвижным полем оказалось намного дешевле, и "Сан-Сиро", в итоге, был приговорен к сносу.

Тем не менее, мало кто сомневается, что двум миланским клубам придется столкнуться с трудностями в реализации своего амбициозного проекта. Дело в том, что желание футбольных боссов в корне не совпадает с позицией миланской мэрии, которая предпочитает модернизацию "Сан-Сиро" возведению новой арены. По закону "Сан-Сиро" принадлежит Милану, поэтому мэр города Беппе Сала откровенно осаждает футбольных боссов, прозрачно намекая на то, что им придется повременить со своей задумкой.

"Если два футбольных клуба хотят новую арену на месте старой, им придется подождать до завершения зимних Олимпийских игр, открытие которых состоится в 2026-м году на "Сан-Сиро". Этот пункт был указан в нашей заявке, и мы намерены его воплотить в жизнь. В конце концов, владельцем стадиона является муниципалитет Милана. После Олимпиады, если у нас будет готов новый стадион, тогда мы и решим судьбу "Сан-Сиро"", - расставил точки над "i" градоначальник.