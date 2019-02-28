Италия: станцию метро в Риме закрыли на 5 месяцев

Городские власти держат ее закрытой на протяжении почти 5 месяцев, потому что не могут договориться с поставщиком запчастей.

Станция Repubblica прославилась на весь мир благодаря трагическому инциденту. Вечером 23 октября 2018-го года на этой станции римского метро произошло обрушение эскалатора. В момент происшествия на "лестнице" находилась группа футбольных болельщиков из России, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". В результате 16 россиян с разными степенями ранения были госпитализированы, пишет rg.ru.

В ходе расследования было установлено, что причиной поломки является техническое состояние эскалатора, а вовсе не действия болельщиков. К такому выводу следствие пришло после просмотра видеозаписей с камер наблюдения. На них отчетливо видно, что фанаты ЦСКА не прыгали на ступенях эскалатора, как об этом трубили все местные газеты сразу после происшествия.

На время проведения следствия было принято решение не запускать эскалатор и оставить станцию закрытой. Однако, как выяснилось, истинная проблема заключается вовсе не в расследовании. Тормозит открытие станции отсутствие новых запчастей. Завод, занимающийся изготовлением этих изделий, задерживает доставку, кормя обещаниями римскую транспортную кампанию Atac аж с января месяца. Ситуация усугубляется также тем, что на всю Италию есть лишь одна фабрика, которая производит особые, нестандартные детали для столичных эскалаторов.

На данный момент власти лишь разводят руками, предпочитая не озвучивать конкретные сроки открытия станции. Между тем, от ее закрытия страдают не только жители "вечного города" и туристы, которым приходиться искать альтернативные маршруты, но и владельцы торговых лавок. За последние несколько месяцев их выручка резко пошла на спад.