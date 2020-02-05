Италия: станцию римского метро частично открыли

Среда, 05 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: станцию римского метро частично открыли

Станция Barberini римского метрополитена была «частично открыта» утром во вторник, 4 февраля.

Станция была закрыта для пассажиров с марта 2019 года из-за проблем с эскалаторами — техники метрополитена не могли отрегулировать их остановку, пишет regnum.ru.

Столь продолжительный ремонт стал поводом для многочисленных насмешек оппозиции в адрес столичной мэрии. В частности, римским властям приводили в пример Китай, «где за 10 дней, то есть в 30 раз быстрее, строят целые больницы».

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