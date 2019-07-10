Италия станет страной-партнером ИННОПРОМа в 2020 году

Среда, 10 Июль 2019 Италия Италия

Италия станет страной-партнером ИННОПРОМа в 2020 году

Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2020 году станет Италия.

Об этом телеканалу «Россия-24» заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, подтверждение представителей Италии о этом уже получено.

Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге пройдет уже 11-й по счету ИННОПРОМ. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее во время визита в Италию президент России Владимир Путин пригласил представителей этой страны стать партнерами мероприятия.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Изначально он начинался как уральская выставка промышленности инноваций, а последние шесть лет проходит в статусе международной промышленной выставки, пишет regnum.ru.

В 2019 году страной-партнером ИННОПРОМа является Турция. Представители этой страны активно участвуют в выставке.

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