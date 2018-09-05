Италия: Стефано Габбана снова унизил женщину

Среда, 05 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Стефано Габбана снова унизил женщину

Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил модного блоггера Кьяру Ферраньи в соцсети Instagram.

Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Леонардо Лючия — более известного под псевдонимом Fedez — в субботу, 1 сентября. Через несколько дней фотография с 31-летней Ферраньей в одном из трех свадебных нарядов, которые она меняла во время свадьбы, попала в официальный Instagram-аккаунт британского Harper’s Bazaar.

Снимок привлек внимание Стефано Габбаны. «Дешево», — написал модельер в комментариях о пышном платье с кружевным верхом бренда Maria Grazia Chiuri.

Подписчики бросились на защиту Ферраньи. «В этом нет необходимости. Я любила ваш бренд, но ваши высказывания несправедливы и недостойны. Уважайте себя и бизнес, который вы так тщательно строили», — посоветовал один из них.

«Единственное, что здесь дешево — ваше грязное поведение», — добавил другой.

Сама Кьяра Ферранья не стала отвечать на комментарий Стефано Габбаны.

Это не первый случай, когда дизайнер нападает на знаменитость. В июне Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес. Тогда в Instagram появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «Она такая уродина!!!» — написал Габбана в комментариях.

В том же месяце сообщалось, что унизительные высказывания дизайнера Стефано Габбаны в соцсетях принесли ущерб репутации бренда Dolce & Gabbana. Модные стилисты, одевающие знаменитостей, один за другим начали отказываться от сотрудничества с итальянским модным домом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: доходы от туризма

      В 2017 году Португалия заняла четвертое место среди стран Южной Европы с самыми высокими  доходами от туризма, опередив Грецию.

      Подробнее

    • Португалия: самые дорогие улицы

      Сайт Idealista составил список самых дорогих улиц в Португалии.

      Подробнее

    • Испания: «Меркадона» создает 90 новых рабочих мест

      Сеть супермаркетов «Меркадона» этой осенью расширяет свой штат в Каталонии.

      Подробнее

    • 15% испанцев берут отпуск в сентябре

      Опрос Национальной обсерватории выездного туризма показал, что 15% испанцев ушли в отпуск с начала сентября.

      Подробнее

    • Тысячи итальянских мостов под угрозой

      Следующие 20 лет могут иметь решающее значение для итальянских мостов, построенных из бетона в послевоенный период. 

      Подробнее

    • Италия: вблизи острова Капри пронесся мощный водяной смерч

      3 сентября вблизи берега острова Капри над водой поднялся водяной смерч и направился с быстрой скоростью в направлении маяка Пунта-Карена в Анакапри. 

      Подробнее

    • Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца

      В Таиланде школьник во время экскурсии в тюрьму встретил отца и бросился ему в ноги.

      Подробнее

    • Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа

      Герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала с мужем на церемонию вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards в брючном костюме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья