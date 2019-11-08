Италия: Стефано Пилати станет гостем ярмарки Pitti Uomo

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: Стефано Пилати станет гостем ярмарки Pitti Uomo

Организаторы очередного сезона ярмарки Pitti Uomo назвали еще одного специального гостя январских мероприятий.

Им станет марка Стефано Пилати Random Identities. Сама ярмарка будет проходить с 7 по 10 января, а Пилати представит свою коллекцию 9 января, пишет intermoda.ru.

PR-директор Pitti Immagine Лапо Чианки подчеркнул: «Прежде всего для нас будет огромным удовольствием представить в январе новый проект Стефано Пилати Random Identities на премьерном показе в рамках Pitti Uomo. Это естественный и ожидаемый результат наших отношений, основанных на взаимном уважении и дружбы».

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