Италия: Стефано Пилати станет гостем ярмарки Pitti Uomo

Им станет марка Стефано Пилати Random Identities. Сама ярмарка будет проходить с 7 по 10 января, а Пилати представит свою коллекцию 9 января, пишет intermoda.ru.

PR-директор Pitti Immagine Лапо Чианки подчеркнул: «Прежде всего для нас будет огромным удовольствием представить в январе новый проект Стефано Пилати Random Identities на премьерном показе в рамках Pitti Uomo. Это естественный и ожидаемый результат наших отношений, основанных на взаимном уважении и дружбы».