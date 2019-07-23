Италия: столетие «Негрони» отмечают во Флоренции

Граф Камилло Негрони попросил бармена сделать покрепче любимый «Американо», в состав которого входят биттер кампари, сладкий вермут и содовая. Бармен заменил содовую на щедрую порцию джина.

Если окажетесь этим летом или осенью во Флоренции, пригласите друзей попробовать «Негрони» в отелях Lungarno Collection.

В лаунж-баре Picteau отеля Hotel Lungarno закажите Earl Grey Negroni c джином Beefeater 24, аперитивом Cocchi Americano, кампари и биттером Italicus Rosolio di Bergamotto из цедры бергамота, редких трав Пьемонта и кореньев.

Если же вы хотите потратить деньги с размахом, смело заказывайте «Королевский Негрони» из раздела «Винтажные коктейли». За 200 евро в бокале смешают джин Gordon 1950 года, кампари 1960 года и Martini Rosso 1970 года, пишет euromag.ru.

В ресторане Caffè dell’Oro отеля Portrait Firenze «Негрони» стоит выпить на аперитив – с 17 до 20:00, а в баре Fusion отеля Gallery Hotel Art на время аперитива действуют «счастливые часы»: любой коктейль стоит десять евро.

Завершить празднование столетия «Негрони» стоит поднявшись на средневековую башню Консорти, в бар La Terrazza отеля Continentale. Здесь к торжеству подошли серьезно: можно не только заказать «Усовершенствованный негрони», «Белого графа» или «Мавра» – импровизации с рецептом классического коктейля, но и смешать свой собственный «Негрони».