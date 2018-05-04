Италия стремительно движется к новым выборам‍

Президент Италии Серджо Маттарелла проведет в понедельник, 7 мая, новый раунд консультаций по вопросу о формировании национального правительства по итогам мартовских парламентских выборов, стало известно в четверг журналистам из источников в президентском Квиринальском дворце.

Как следует из этой информации, глава государства хочет лично убедиться, существует ли через два месяца после всеобщего голосования реальная перспектива сформировать кабинет министров, учитывая тот факт, что позиции основных партий, представленных в новоизбранном парламенте, за прошедшее время фактически не изменились.

Все предыдущие консультации, проведенные лично Маттареллой или по его поручению главами Сената и Палаты депутатов национального парламента, окончились безрезультатно.

Очередные парламентские выборы прошли на Апеннинах 4 марта, но они не выявили явного победителя. По итогам голосования первой партией страны стало антисистемное «Движение 5 звезд» (Д5З), заручившееся поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии», которая набрала 37% голосов. Правившая в последние годы в Италии Демократическая партия (ДП) потерпела серьезное поражение, получив лишь 19% голосов, и ее руководство поспешило объявить о переходе демократов в оппозицию. В итоге ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте большинство, достаточное для создания нового правительства, пишет РИА Новости.

Согласно статье 92 конституции Италии председателя Совета министров назначает президент республики. Поэтому в первой половине апреля Маттарелла провел два раунда консультаций относительно будущего правительства с лидерами всех партий, представленных в парламенте. Однако эти переговоры не принесли никакого результата.

Тогда 18 апреля глава государства дал мандат на ведение переговоров о формировании правительства «институциональной» фигуре - новоизбранному председателю Сената республики Марии Элизабетте Казеллати. Ей было поручено прозондировать возможность создания кабинета на базе альянса партий правоцентристской коалиции и Д5З. Однако усилия Казеллати тоже не увенчались успехом. В этой ситуации президент решил сделать ставку на главу Палаты депутатов Роберто Фико и 23 апреля поручил ему проверить наличие возможности создания парламентского большинства с участием Д5З и Демпартии.

Однако и эта попытка закончилась провалом. Начатые было по инициативе Фико контакты между руководством Д5З и ДП натолкнулись на полное неприятие возможного союза со стороны экс-премьера Маттео Ренци, который после поражения на мартовских выборах подал в отставку с поста лидера демократов. В минувшее воскресенье политик, по-прежнему контролирующий большинство в руководстве Демпартии, дал в одной из популярных телепрограмм пространное интервью, в котором категорически исключил возможность правящего альянса между демократами и «пятизвездочниками». Тем самым Ренци фактически предвосхитил решение по вопросу о возможности союза с Д5З, которое должно было приниматься на заседании руководства ДП в четверг вечером.