Италия: Стринич официально покинул «Милан»

Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним хорватским футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Стринич перешел в "Милан" летом 2018 года на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с клубом. Но затем у защитника во время медосмотра была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени. По этой причине Стриничу пришлось приостановить игровую и тренировочную деятельность. В сезоне-2018/19 футболист не сыграл ни одного матча, пишет РИА Новости.

Также Стринич выступал за итальянские "Сампдорию" и "Наполи", украинский "Днепр", а также хорватские "Хайдук" и "Хрватски Драговоляц". На счету футболиста 49 матчей за сборную Хорватии, в составе которой он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.