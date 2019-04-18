Италия: студенты подожгли лес

Молодые итальянцы, отдыхая на берегу озера Комо (в городе Сорико, провинция Комо, регион Ломбардия), по неосторожности подожгли лес. Пожар уничтожил более 1000 га леса и привел к гибели множество животных. Двое 22-летних итальянских студентов штрафованы на крупные суммы за действия, приведшие в декабре 2018 года к серьезному лесному пожару в окрестностях озера Комо, пишет napoli1.com.

Оштрафован также и владелец здания, рядом с которым студенты устроили барбекю, распространившееся пламя которого в итоге уничтожило около тысячи гектаров леса, привело к гибели животных и разрушило несколько зданий. Общая сумма штрафа для троих виновных составила 13,5 млн евро