Италия: студенты подожгли лес

Четверг, 18 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: студенты подожгли лес

Прокуратура города Комо предъявила 2-м студентам штраф в размере 13,5 миллионов евро.

Молодые итальянцы, отдыхая на берегу озера Комо (в городе Сорико, провинция Комо, регион Ломбардия), по неосторожности подожгли лес. Пожар уничтожил более 1000 га леса и привел к гибели множество животных. Двое 22-летних итальянских студентов штрафованы на крупные суммы за действия, приведшие в декабре 2018 года к серьезному лесному пожару в окрестностях озера Комо, пишет napoli1.com.

Оштрафован также и владелец здания, рядом с которым студенты устроили барбекю, распространившееся пламя которого в итоге уничтожило около тысячи гектаров леса, привело к гибели животных и разрушило несколько зданий. Общая сумма штрафа для троих виновных составила 13,5 млн евро

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья