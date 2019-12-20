Италия: суд обязал отца оказывать финансовую помощь 33-летней дочери

Пятница, 20 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: суд обязал отца оказывать финансовую помощь 33-летней дочери

Суд Турина встал на сторону 33-летней гражданки, требовавшей от своего отца оказания ей финансовой помощи.

Ежемесячный доход истицы составляет около 700 евро. В соответствие с более ранним решением суда отец истицы, разошедшийся с ее матерью в 2000 году и не оказывавший, по словам дочери, необходимой помощи, должен был выплачивать ей 258 евро в месяц, пишет regnum.ru.

Наказанием за уклонение от уплаты алиментов станет для отца истицы 2-месячное тюремное заключение.

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