Италия: суд обязал отца оказывать финансовую помощь 33-летней дочери

Ежемесячный доход истицы составляет около 700 евро. В соответствие с более ранним решением суда отец истицы, разошедшийся с ее матерью в 2000 году и не оказывавший, по словам дочери, необходимой помощи, должен был выплачивать ей 258 евро в месяц, пишет regnum.ru.

Наказанием за уклонение от уплаты алиментов станет для отца истицы 2-месячное тюремное заключение.