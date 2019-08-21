Италия: судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе

"Прокуратура Агридженто постановила (начать) немедленную высадку в порту Лампедузы всех людей, находящихся на порту Open Arms, и (произвести) временное задержание судна. Наконец кошмар закончился, и 83 человека на борту получат экстренную помощь на суше", - говорится в сообщении Open Arms. "После 19 дней в плену на палубе корабля все находящиеся на борту люди ступят на берег", - добавила Open Arms.

Ранее сообщалось, что итальянская прокуратура наложила арест на судно испанской НПО Open Arms и распорядилась переправить их на берег. Решение о конфискации судна, как сообщил телеканал TGCOM24, принято прокурором города Агридженто Луиджи Патронаджио после того, как он побывал на борту в сопровождении полиции и врачей. Следствие также открыло дело по статье о неисполнении служебных обязанностей, которое дополнит уже начато расследование о незаконном лишении свободы, пишет РИА Новости.

Ранее Патронаджио назвал ситуацию на борту Open Arms "взрывоопасной": мигранты стали бросаться в воду в попытке добраться до берега. Их спасли катера итальянской береговой охраны и доставили на берег. Еще 11 человек забрали с корабля из "санитарных соображений".

После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.

Однако НПО Proactiva Open Arms не согласилась направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию" на борту и расстояние, но готова переправить мигрантов на чартерном рейсе.

Ранее о готовности принять участие в распределении мигрантов, находящихся на борту корабля 19 дней, сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.