Италия: супруги умерли от коронавируса в один день

Понедельник, 16 Март 2020 Италия Италия

Италия: супруги умерли от коронавируса в один день

Прожившие 60 лет вместе супруги из Италии умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа.

Об этом рассказал Daily Mail их сын.

82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара жили в городе Альбино (северная провинция Бергамо). Более недели у них держалась высокая температура, но они оставались дома, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена — в 9:15, а муж — в 11:00.

Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», — рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.

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