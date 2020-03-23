Италия сворачивает производство в связи с COVID-19

Понедельник, 23 Март 2020 Италия Италия

Италия сворачивает производство в связи с COVID-19

Вся производственная деятельность Италии, за исключением строго необходимой для функционирования государства, будет закрыта на всей территории страны.

Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил 21 марта, выступая на телевидении.

По словам премьера, работать будут аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, банки, почтовые отделения, транспорт и финансовые службы.

«Мы разрешим только методы умной работы, - уточнил Конте, и мы оставим те <предприятия>, которые имеют отношение к национальному производству. Давайте замедлим, но не остановим двигатель производства страны, чтобы подготовить нас к острой фазе заражения».

В то же время не было объявлено точного перечня видов деятельности которые предполагается закрыть или оставить функционировать, пишет regnum.ru.

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