Италия сворачивает производство в связи с COVID-19

Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил 21 марта, выступая на телевидении.

По словам премьера, работать будут аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, банки, почтовые отделения, транспорт и финансовые службы.

«Мы разрешим только методы умной работы, - уточнил Конте, ‑ и мы оставим те <предприятия>, которые имеют отношение к национальному производству. Давайте замедлим, но не остановим двигатель производства страны, чтобы подготовить нас к острой фазе заражения».

В то же время не было объявлено точного перечня видов деятельности которые предполагается закрыть или оставить функционировать, пишет regnum.ru.