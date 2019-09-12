Италия: сын Диего Симеоне может стать футболистом «Атлетико»

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: сын Диего Симеоне может стать футболистом «Атлетико»

Младший сын Диего Симеоне может стать футболистом «Атлетико».

16-летний Джулиано Симеоне, являющийся младшим сыном главного тренера футбольного мадридского клуба «Атлетико» Диего Симеоне, может перейти в академию мадридской команды. Об этом 11 сентября сообщает Marca.

По информации источника, 16-летний игрок намеревается переехать в Испанию из Буэнос-Айреса, где он в настоящее время проживает со своей матерью и выступает в составе академии футбольного клуба «Ривер Плэйт», пишет regnum.ru.

Отметим, помимо Джулиано, у Диего Симеоне есть ещё два сына. Старший сын аргентинского футболиста — Джованни Симеоне, выступает за итальянский клуб «Кальяри» на правах аренды, а средний — Джанлука Симеоне, летом нынешнего года подписал контракт с командой «Ибица», играющей в испанкой Сегунде Б.

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