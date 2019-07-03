Италия: тело футболистки найдено на дне озера Комо
Масштабная поисковая операция на озере Комо завершилась обнаружением на глубине 204 метров тела футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили.
Труп спортсменки был найден при помощи специального робота.
Как сообщает Blick, после окончания поисковой операции тело 24-летней девушки было доставлено в больницу Святой Анны. Семью Исмаили уже оповестили о печальной находке. Причина смерти спортсменки пока не установлена, пишет vesti.ru.
Напомним, что Флориана и ее подруга арендовали моторную лодку. Отплыв от берега на 700 метров и бросив якорь, девушки стали загорать. Чуть позже футболистка нырнула в воду, но так и не всплыла на поверхность.