Италия: Тер Штеген может перейти в «Ювентус»
Согласно сообщениям «Football Italia», туринский «Ювентус» заинтересован в услугах немецкого голкипера «Барселоны» Марк-Андре Тер Штегена.
Клуб рассматривает возможность переманить 27-летнего вратаря уже этим летом. Немец недоволен неспокойной ситуацией в раздевалке испанского клуба, которая связано с нынешним наставником «Барселоны» Кике Сетьеном.
В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль, пишет regnum.ru.