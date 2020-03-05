Италия: Тер Штеген может перейти в «Ювентус»

Клуб рассматривает возможность переманить 27-летнего вратаря уже этим летом. Немец недоволен неспокойной ситуацией в раздевалке испанского клуба, которая связано с нынешним наставником «Барселоны» Кике Сетьеном.

В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль, пишет regnum.ru.