Италия: Тимуе Бакайоко намерен остаться в «Милане»

Среда, 06 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: Тимуе Бакайоко намерен остаться в «Милане»

Полузащитник «Челси» Тимуе Бакайоко, выступающий в «Милане» на правах аренды, выразил желание играть за итальянскую команду на постоянной основе.

«Сейчас все складывается очень хорошо как для команды, так и для меня. Не было какого-то поворотного момента. Просто хочу доказать, что я достаточно хорош для большого клуба. «Милан» — клуб с другой планеты. В моей первый день меня встретили Мальдини и Леонардо. Я сразу понял, с чем я имею дело. Что уж говорить о такой замечательной атмосфере на стадионе «Сан-Сиро». Бесспорно, «Милан» — это легендарный клуб. Кто не захотел бы остаться в «Милане»? Говоря об этом, я все еще связан контрактом с «Челси». Посмотрим, что будет», — передает слова Бакайоко французская газета Nice Matin.

Напомним, Бакайоко перешел в «Милан» в августе 2018 года на правах годичной аренды, пишет news.sportbox.ru.

Его контракт с «Челси» действует до 2022 года.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья