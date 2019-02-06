Италия: Тимуе Бакайоко намерен остаться в «Милане»

«Сейчас все складывается очень хорошо как для команды, так и для меня. Не было какого-то поворотного момента. Просто хочу доказать, что я достаточно хорош для большого клуба. «Милан» — клуб с другой планеты. В моей первый день меня встретили Мальдини и Леонардо. Я сразу понял, с чем я имею дело. Что уж говорить о такой замечательной атмосфере на стадионе «Сан-Сиро». Бесспорно, «Милан» — это легендарный клуб. Кто не захотел бы остаться в «Милане»? Говоря об этом, я все еще связан контрактом с «Челси». Посмотрим, что будет», — передает слова Бакайоко французская газета Nice Matin.

Напомним, Бакайоко перешел в «Милан» в августе 2018 года на правах годичной аренды, пишет news.sportbox.ru.

Его контракт с «Челси» действует до 2022 года.