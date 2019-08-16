Италия: тосканская винодельня приглашает собрать виноград

С 15 по 29 сентября 2019 года, воспользовавшись предложением Harvest Experience Package, можно отправиться на ежегодный сбор урожая в Италию и пройти «путь винодела» на территории виноградников тосканского поместья Rosewood Castiglion del Bosco.

La vendemmia, что в переводе с итальянского означает «сбор винограда», – древний сакральный ритуал, все ступени которого гости смогут пройти под руководством главных виноделов самого известного винодельческого дома в Тоскане – Brunello di Montalcino. Винодельня Brunello di Montalcino находится на территории поместья Castiglion del Bosco, которая как и сам отель, сейчас принадлежит знаменитой семье Массимо и Кьяры Феррагамо.

Во время сбора урожая гости научатся правильно обрезать виноград и смешивать его разные сорта, а также откроют для себя и другие секреты изготовления местных вин Монтальчино.

Гости отправятся на виноградник Capanna, где эксперты винодельни Castiglion del Bosco расскажут и покажут различные техники сбора урожая. После гости смогут применить знания на практике и научатся правильно срезать виноградные гроздья, пишет euromag.ru.

В завершении вечера всех ждет дегустация шести вин разных сортов и ужин на винодельне.

Специальное предложение также включает обед-пикник среди виноградников с видом на долину Монтальчино. В корзинах, которые для гостей соберет сам шеф-повар, – тосканские и итальянские блюда с использованием продуктов, собранных в органическом саду поместья.

Кроме того весь день 18 сентября 2019 года Rosewood Castiglion del Bosco посвятит таинству и вековой традиции La vendemmia – в волшебном уголке Тосканы гостям откроют чудеса винодельческого ремесла. Удивительный праздник, проходящий на территории винодельни курорта, будет посвящен сбору урожаю винограда, – знаковому событию для всего региона, когда все жители чествуют свою щедрую и богатую землю.

Полностью экипированные необходимыми инструментами, включая ножницы, перчатки и ботинки, гости познают искусство виноделия, пройдя все его ритуалы, от правильного сбора гроздей, отбора ягод и до их обязательного топтания ногами. Гостям расскажут все о традициях виноделия Rosewood Castiglion del Bosco, покажут путь вина от винограда до винной бочки. А понять все про вкусовые оттенки вин Brunello di Montalcino можно будет во время дегустации. В конце дня будет организован праздничный пикник на виноградниках и экскурсия по винодельне, удостоенной множества наград.