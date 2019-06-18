Италия: Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством

Вторник, 18 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством

42-летний спортсмен сильно не доволен своей ролью в клубе, а именно тем, что не участвует в принятии решений.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Football Italia.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. Он является чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Италии. В активе итальянца — 786 матчей и 307 голов за клуб, пишет russian.rt.com.

После завершения карьеры Тотти занял административную должность в структуре клуба.

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