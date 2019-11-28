Италия тратит на выплату пенсий больше всех в ЕС

Это самый высокий показатель в Евросоюзе и в целом среди всех западных стран, пишет regnum.ru.

Эксперты ЕС в очередной раз призвали власти Италии отменить утвержденное в 2018 году снижение пенсионного возраста (пенсионный возраст был снижен с 67 лет до 62, при наличии 38 лет трудового стажа, средний показатель в ЕС — 64 года).