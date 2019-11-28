Италия тратит на выплату пенсий больше всех в ЕС

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия тратит на выплату пенсий больше всех в ЕС

Италия тратит на пенсионную систему 16,2% ВВП, сказано в докладе экспертов Организации по взаимодействию и развитию ЕС, опубликованном в среду, 27 ноября.

Это самый высокий показатель в Евросоюзе и в целом среди всех западных стран, пишет regnum.ru.

Эксперты ЕС в очередной раз призвали власти Италии отменить утвержденное в 2018 году снижение пенсионного возраста (пенсионный возраст был снижен с 67 лет до 62, при наличии 38 лет трудового стажа, средний показатель в ЕС — 64 года).

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