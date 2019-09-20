Италия: тренер молодежки «Ювентуса» дисквалифицирован

Во время победного матча с «Ареццо» экс-наставник «Вероны» стал высказывать оскорбления в адрес рефери с использованием богохульных фраз, что в Италии считается наиболее оскорбительной формой ругательства.

За свое поведение 46-летний Пеккья получил трехматчевую дисквалификацию, пишет news.sportbox.ru.

Молодежка «Ювентуса» в стартовавшем сезоне серии С после четырех игр набрала четыре очка.