Италия: трибунал обвинил Маттео Сальвини в превышении полномочий

Четверг, 19 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: трибунал обвинил Маттео Сальвини в превышении полномочий

Министерский трибунал итальянского города Катания в среду, 18 декабря, признал экс-главу МВД Италии Маттео Сальвини виновным в превышении полномочий.

Инцидент произошел в июле 2019 года, Сальвини подписал распоряжении о запрете допуска мигрантов на берег, пишет regnum.ru.

Экс-министр называет обвинения абсурдными, отмечая, что действовал в интересах страны и в полном соответствии с законом. В случае, если состоится суд и судьи примут сторону обвинения, Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы, что по его словам, «позорно» для авторов данного решения.

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