Италия: трибунал обвинил Маттео Сальвини в превышении полномочий

Инцидент произошел в июле 2019 года, Сальвини подписал распоряжении о запрете допуска мигрантов на берег, пишет regnum.ru.

Экс-министр называет обвинения абсурдными, отмечая, что действовал в интересах страны и в полном соответствии с законом. В случае, если состоится суд и судьи примут сторону обвинения, Сальвини грозит до 15 лет лишения свободы, что по его словам, «позорно» для авторов данного решения.