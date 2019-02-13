Италия: Trussardi продал контрольный пакет акций

По словам Андреа Моранте, президента QuattroR, после сделки Trussardi получит финансовые инвестиции в размере 50 млн евро за счет увеличения капитала. Томасо Труссарди, наследник основателя компании и ее бывший исполнительный директор останется председателем совета директоров, пишет profashion.ru.

Моранте добавил, что компания соберет новую управленческую команду, которая будет отвечать за реализацию плана реструктуризации в течение следующих пяти лет, что поможет улучшить положение Trussardi: компания находится в затруднительном финансовом положении и имеет долги перед рядом банков. По итогам 2018 года оборот Trussardi достиг около 150 млн евро, продукция бренда представлена в 160 фирменных и более 1800 мультибрендовых магазинах в 47 странах мира.

Quattro R, основанная в 2015 году, специализируется на финансовых проблемах итальянских компаний и поддерживается такими государственными кредиторами Италии, как Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и пенсионный фонд Cassa Forense. Сделка с Trussardi стала первой инвестицией фонда в сектор моды, хотя его председатель Андреа Моранте является также председателем итальянского производителя обуви Sergio Rossi и имеет опыт работы в Gucci.

Продажа акций Trussardi не стала сюрпризом для рынка – о возможной сделке сообщалось еще в декабре прошлого года. Компания пополнила список семейных роскошных компаний, сменивших своих владельцев в последнее время. Так, в сентябре 2018 года холдинг Michael Kors приобрел итальянский модный дом Gianni Versace. Ранее, в июне 2018 года, контрольный пакет своего именного бренда продал бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен, покупателем выступила испанская группа Puig. В том же месяце крупную долю своего бизнеса продала итальянская семейная компания Missoni, оставившая контрольный пакет за собой.