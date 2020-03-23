Италия: туринский завод Fiat начнёт выпускать медицинские маски

Понедельник, 23 Март 2020 Италия Италия

Италия: туринский завод Fiat начнёт выпускать медицинские маски

Одно из подразделений туринского завода Fiat Chrysler в ближайшие недели начнет производство медицинских масок.

Об этом сказано в обращении одного из руководителей компании Майка Мэнли, опубликованном в понедельник, 23 марта.

О каком именно подразделении идёт речь, Мэнли не уточнил. По его словам, предполагается выпустить более миллиона масок, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 22 марта, от коронавируса в Италии умерли 5476 человек, количество жертв за сутки выросло на 651. Всего коронавирусом заражены 59 138 человек, на 4000 больше, чем днем ранее.

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