Италия: турист прыгнул в фонтан Треви и получил штраф на 450 евро

Пятница, 07 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: турист прыгнул в фонтан Треви и получил штраф на 450 евро

Турист из Америки решил искупаться в знаменитом фонтане Треви, за что был оштрафован на 450 евро.

Турист из американского Нью-Йорка прыгнул в фонтан Треви в Риме и собирался искупаться, однако его задержала полиция и выписала ему штраф в размере 450 евро, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал Wanted in Rome. Сообщается, что инцидент произошел 26 мая. Американский 26-летний турист не знал о запрете на купание в фонтане, поэтому решил отметиться в одной из достопримечательностей столицы Италии.

Портал отмечает, что турист находился в таком состоянии, что не мог вспомнить, где находится его гостиница. Попытку искупаться пресекла полиция и выписала американцу штраф в размере 450 евро, пишет napoli1.com.

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