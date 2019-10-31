Италия: туриста могут посадить в тюрьму за кражу песка на Сардинии

Четверг, 31 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: туриста могут посадить в тюрьму за кражу песка на Сардинии

На Сардинии задержали туриста, пытавшегося вывезти в багаже песок и камни.

На Сардинии в аэропорту Кальяри задержали туриста с 45 килограммами песка и камней в чемодане, сообщает Sardinia Post.

Пассажир – итальянец, проживающий в другой части страны. Он заплатил за перевес багажа, но ему все равно не удалось вывезти с острова необычные сувениры, пишет РИА Новости.

Дело в том, что забирать белоснежный песок с пляжей Сардинии строго запрещено.

Нарушителей штрафуют, а максимальное наказание может достигать шести лет тюрьмы. Из-за изменений климата и воровства песка туристами почве острова грозит эрозия, сообщал ранее специалист по защите окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.

Обнаруженные в багаже песок и камни будут возвращены на пляжи острова, пишет издание.

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