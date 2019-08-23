Италия: туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа

Пятница, 23 Август 2019 Италия Италия

Италия: туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа

На итальянской Сардинии задержали туристов, которые пытались вывезти 40 кг песка с пляжа.

Им грозит до шести лет тюрьмы, пишет Independent.

Как отмечается, туристы с песком в багажнике планировали уехать из Италии во Францию, но их задержали. Сотрудники местной полиции нашли у них белый песок в бутылках, вес которого составил около 40 кг. Согласно законам, белоснежный песок запрещено вывозить с пляжа, поэтому нарушителей могут наказать, пишет gazeta.ru.

Известно, что максимальный срок, который грозит паре туристов за такой проступок, составляет шесть лет тюрьмы.

По словам отдыхающих, они не знали о существовании такого запрета и взяли песок в качестве сувенира домой.

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